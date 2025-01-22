Крабовые палочки выбирают импортозамещение

Россия по итогам 2024 г. вошла в пятерку мировых лидеров по выпуску фарша сурими. По данным Ассоциации добытчиков минтая, производство этого сырья для крабовых палочек и полуфабрикатов выросло до 70,8 тыс. тонн.

Российское производство сурими выросло в 2024 г. на 47% по сравнению с предыдущим годом: с 47,5 тыс. тонн до 70,8 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

«За шесть лет российские рыбаки нарастили свою долю на мировом рынке сурими с 0 до 7%, при этом в сегменте дикой рыбы этот показатель существенно выше — 25%. В 2024 году мы произвели 70,8 тыс. тонн сурими из минтая», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По словам руководителя АДМ, в то время как все страны снижали объем выпуска сурими, российские рыбаки, напротив, наращивали его. США — главный конкурент России — сократили производство сурими из минтая на 13%, до 170,5 тыс. тонн. Крупные игроки — страны Юго-Восточной Азии — снизили выпуск суммарно на 5%, до 318 тыс. тонн. Эти страны производит более дешевую продукцию — из аквакультурной рыбы. Суммарно мировое производство сурими всех видов в минувшем году сократилось на 4%, до 905 тыс. тонн. Россия же прочно укрепилась в топе мировых лидеров по производству сурими.

«Стремительный рост производства в стране позволил полностью закрыть потребность внутреннего рынка в сырье для крабовых палочек и другой продукции из сурими. Сейчас 90% этого продукта производится из отечественного качественного сырья из свежей дикой рыбы. Хотя раньше весь объем крабовых палочек на российских прилавках выпускался их импортного сурими, в основном из выращенной в Азии рыбы. Активно Россия наращивает долю и на мировом рынке. Сейчас мы активно конкурируем с американским сурими на рынке Южной Кореи, стали главным поставщиком минтаевого сурими на китайский рынок, наращиваем поставки в Японии. Например, за 11 месяцев текущего года поставки в Китай выросли на 43%, до 22,7 тыс. тонн, а уже за полный 2024 год экспорт российского сурими в Корею приблизился к 12 тыс. тонн, заняв 40% рынка», — отметил Алексей Буглак.

Он обратил внимание, что Россия производит качественное сурими — из свежих уловов минтая. Сейчас его выпускают семь рыбопромысловых судов и три береговых завода. На морское производство приходится основной объем выпуска, но береговая переработка показала более высокий темп прироста в прошедшем году.

Напомним, что по итогам года вылов минтая составил 1,99 млн тонн — это рекордный объем. Российские промысловики сохранили мировое лидерство по объемам добычи этой рыбы.

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