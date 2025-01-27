Российская экспозиция в Агадире проложит «рыбные пути» в Африку

Российское участие в рыбопромышленной выставке Salon Halieutis в марокканском Агадире призвано обеспечить расширение присутствия российской рыбной продукции на африканском рынке. Планируются визиты делегаций ряда стран на министерском уровне.

Рыбопромышленная выставка Salon Halieutis, напомним, будет проходить в Агадире (Марокко) с 5 по 9 февраля. Мероприятие проводится раз в два года. Предстоящая выставка станет шестой.

Российская экспозиция в этом году займет площадь в 250 кв. м и расположится в самом центре выставочного зала В. Компании из России будут представлять рыбу и морепродукты, а также услуги и товары в рыбохозяйственном комплексе.

Для того чтобы обеспечить эффективную работу на зарубежных выставках, на этапе подготовки анализируется рыбный импорт региона, по результатам определяются наиболее перспективные направления для экспорта, рассказали Fishnews в пресс-службе организатора российского национального павильона на марокканской выставке — компании Expo Solutions Group.

Эти аналитические материалы оператор передает участникам, а также, по согласованию, адресно приглашает на их стенды крупнейших покупателей такой продукции.

«Мы ведем активную работу с посольствами и торговыми представительствами крупнейших африканских импортеров рыбной продукции. Делегации Республики Гвинея, Мозамбика, Туниса, Алжира будут представлены на министерском уровне. Также в гости на стенды ожидаем делегацию высокого уровня организаторов мероприятия — Королевства Марокко», — сообщили в пресс-службе.

Продолжается и работа с Организацией Конференции по сотрудничеству в области рыболовства среди министерств африканских государств, граничащих с Атлантическим океаном (COMHAFAT/ATLAFCO).

«В продолжение наших долгосрочных контактов с COMHAFAT/ATLAFCO достигнуты договоренности о посещении российской экспозиции делегацией президента организации Сиди Тиемоко Туре, который также является министром рыболовства и животноводства Республики Кот-д'Ивуар», — отметили в ESG.

В Expo Solutions Group подчеркнули значимость африканского рынка для российских поставщиков и напомнили о предложениях ВАРПЭ, которые предусматривают возможность значительно нарастить рыбный экспорт из России в страны континента к 2030 г.

Так, по мороженому минтаю ассоциация прогнозирует рост до 20 тыс. тонн на сумму 28,6 млн долларов, а по мороженому филе минтая — до 509 тонн на 1,232 млн долларов ежегодно. Отдельная позиция — непищевая рыбная мука, перспективы которой для экспорта из России в Африку аналитики оценили в 9119 тонн на сумму 18,758 млн долларов в год.

Существенные перспективы также отмечаются в отношении сельди, ставриды, трески и даже крабов. При этом специалисты ждут результатов Большой африканской экспедиции.

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