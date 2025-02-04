Регионы готовятся обсуждать предстоящую лососевую путину

В начале года в регионах Дальнего Востока традиционно проходит серия совещаний по подготовке к промыслу лососей — информацию о перспективах на таких встречах представляют специалисты ВНИРО.

О предстоящих совещаниях по сохранению и добыче лососей руководители рыбохозяйственных ассоциаций рассказали на конференции Fishnews Online.

На Камчатке обсуждения путины 2025 г. запланированы на 11 февраля, подготовку к лососевому сезону будут рассматриваться на площадке краевого рыбохозяйственного совета.

Затем эстафету примет Хабаровский край. Там совещание по перспективам добычи лососей предполагается провести, по предварительным данным, 13 февраля.

В Сахалинской области рассматривать планы на путину будут 17 февраля, в рамках регионального рыбохозяйственного совета. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов также рассказал и о других мероприятиях, запланированных на Сахалине в этом месяце, — это фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский лед», который пройдет 22 февраля, и совещание по вопросам организации любительского лова.

Напомним, что пока общий вылов тихоокеанских лососей на Дальневосточном бассейне прогнозируется на уровне около 311 тыс. тонн. На совещаниях в субъектах Федерации специалисты представляют подробную информацию о возможном вылове в конкретном регионе и предложения по стратегии промысла, в том числе возможные меры регулирования на путину.

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