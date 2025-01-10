В Поморье хотят развивать аквафермы

Архангельская область может выращивать до 15 тыс. тонн рыбы в год, заявила глава профильного регионального министерства Ирина Бажанова. Министр сослалась на семилетние обследования водоемов на пригодность для аквакультуры.

Работы проводились в 2017-2023 гг. по заказу министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

«Научно-исследовательская работа велась по согласованию с муниципальными органами власти и на основе их рекомендаций. Было определено 54 пригодных для аквакультуры водных объекта. Их совокупный потенциал рекомендованного объема производства рыбы составляет до 15 тыс. тонн в год», — отметила Ирина Бажанова.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, в 2024 г. аквакультурой в регионе занимались шесть хозяйств: в основном они производили товарную форель. В одном из хозяйств, в Вельском районе, начали выращивать осетра. Пока эта работа носит экспериментальный характер и будет продолжена в 2025 г.

В Няндомском округе одно из аквакультурных предприятий в прошлом году переориентировалось с товарного выращивания рыбы на подращивание мальков форели из икры и личинок. Полученный посадочный материал реализуется в другие хозяйства.

Выращивают молодь и два предприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов — Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод и Онежский рыбоводный завод Северного филиала Главрыбвода. Их совокупный объем производства за 2024 г. составил 134 тыс. штук молоди семги и 73 тыс. экземпляров молоди кумжи. Ценную рыбу выпускают в реки Поморья.

«Продолжились работы по реконструкции производственных мощностей Солзенского завода. Немаловажно, что с 2023 года на базе Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ началось обучение по новой специальности «Водные биоресурсы и аквакультура». В 2024 году обучение по этому направлению начали 15 студентов», — рассказала Ирина Бажанова.

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