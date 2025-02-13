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Меры по контролю перевозок икры авиапассажирами уже действуют на Камчатке

Правительство поддержало распространение «икорного эксперимента»

Законопроект о введении мер по контролю перевозок лососевой икры авиапассажирами в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе получил положительный отзыв правительства. При этом в кабмине отметили, что эксперимент должен осуществляться в пределах региональных бюджетов.

Правительство представило отзыв на законопроект о контроле авиаперевозок красной икры, внесенный на рассмотрение Госдумы группой парламентариев, сообщает корреспондент Fishnews.

Инициатива, напомним, предусматривает продление эксперимента, начатого в этой сфере на Камчатке, до августа 2027 г. и распространение его на Чукотку и Хабаровский край. В Камчатском крае ограничения на вывоз авиапассажирами икры непромышленного происхождения были введены в 2022 г. Меры направлены на борьбу с браконьерской продукцией.

Пилотный проект показал положительные результаты, говорится в отзыве правительства. «В частности, сократился объем перевозки икры непромышленного происхождения в багаже авиапассажиров. Таким образом, продление срока проведения эксперимента целесообразно», — заявили в кабмине.

Может быть поддержано и предложение о распространении мер на ЧАО и Хабаровский край, где остро стоит проблема незаконного оборота водных биоресурсов, указали в правительстве.

«Вместе с тем, как следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту, реализация проектируемых положений не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Однако с учетом правоприменительной практики в части реализации эксперимента на территории Камчатского края необходимо отметить, что проведение эксперимента является расходным обязательством субъектов Российской Федерации и должно осуществляться в пределах их бюджетов», — сказано в отзыве.

Правительство заявило, что поддерживает проект закона при условии реализации в пределах региональных бюджетов.

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