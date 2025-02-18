Точкой роста для Дагестана могут стать нерестовые водоемы

В Кизлярском районе Дагестана хотят построить аквакультурный комплекс с рыбоперерабатывающим заводом. Проект предполагает дальнейшее восстановление водоемов для нереста и выращивания рыбной молоди в республике.

Процесс восстановления экосистемы Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, а также возможности их использования для коммерческой деятельности обсуждались на совещании, которое провел зампредседателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, в результате выполненных работ к 2024 г. подача воды к нерестово-выростным водоемам была возобновлена. Идет процесс постепенного обводнения территории и восстановления площади водной глади.

На совещании были представлены два инвестпроекта, предполагающие создание на территории Кизлярского района туристическо-рекреационного кластера. Это туристическая база и аквакультурный комплекс, включающий садковое и пастбищное выращивание рыбы, а также мощности для ее переработки.

Инвестор планирует за счет собственных средств провести рыбохозяйственную мелиорацию на Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемах в целях восстановления гидрологического режима территории с дальнейшей организацией садковых хозяйств. В перспективе это позволит построить рыбоперерабатывающий комплекс с собственной сырьевой базой.

«На сегодняшний день все предварительные работы по исследованию участков проведены и получены необходимые сведения и заключения в пригодности участка под реализацию предусмотренных проектом мероприятий, — заявил Нариман Абдулмуталибов. — При условии передачи земельного участка в текущем году запуск рыбоперерабатывающего комплекса в работу и его выход на плановые показатели загрузки ожидается к 2028 году».

По итогам совещания были даны поручения обеспечить приведение обводненной площади водоемов в рамки границ, определенных контурами водоудерживающих валов и дамб. Это необходимо для полного восстановления экосистемы и ее дальнейшего хозяйственного использования.

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