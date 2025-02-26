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Производство филе минтая на Дальнем Востоке

Россия прибавила в глубокой переработке минтая

С начала года общий выпуск минтаевой продукции глубокой переработки — филе, фарша и сурими — вырос на 17% к уровню 2024 г. и достиг 7,6 тыс. тонн, показал анализ Ассоциации добытчиков минтая.

«Два года подряд из-за нестабильной ситуации на мировом рынке российские рыбаки сокращали выпуск филе минтая. Сейчас главным направлением поставок этой продукции стал внутренний рынок, и с начала года производство демонстрирует продолжительную динамику — плюс 7% к показателю прошлого года. Кроме того, продолжаем наращивать выпуск сурими: с начала года он вырос на 41%», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По словам главы ассоциации, к 19 февраля российский вылов минтая во всех районах промысла составил 437,3 тыс. тонн — на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой в главном районе добычи — Охотском море, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«Нестабильная метеообстановка создавала трудности в ведении промысла — флот был вынужден штормовать и тратить промысловое время на поиск скоплений. По прогнозам, в ближайшее время ожидается улучшение погодных условий. По мере освобождения акватории от ледовых полей будет расти интенсивность промысла. Ожидаем, что суточный вылов минтая в Охотском море в пиковые периоды составит 9-10 тыс. тонн. В целом же за сезон «А» охотоморской минтаевой путины рассчитываем добыть 800-850 тыс. тонн. По нашим оценкам, к середине апреля вылов минтая в России может превысить 1 млн тонн по всему Дальневосточному бассейну», — поделился Алексей Буглак.

Напомним, в 2024 г. российские рыбаки установили рекорд по добыче минтая. Его вылов достиг 1998,3 тыс. тонн — на 2% больше, чем годом ранее. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке — США — добыл лишь 1,35 млн тонн этой рыбы.

Рекордного показателя достиг и объем поставок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок: около трети улова отгружено на российские прилавки. Поставки филе минтая выросли за год в 2,6 раза, превысив 46 тыс. тонн, минтаевого сурими — в 1,9 раза, до 21 тыс. тонн. По минтаевому фаршу рост относительно 2023 г. составил 73%, до 8 тыс. тонн, привели статистику в АДМ.

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