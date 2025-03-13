В правительстве обещают выпустить изменения по плате за рыболовные участки

Обещанные поправки в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков будут внесены, заверил сенаторов курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев ответил на вопросы членов Совета Федерации на расширенном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Мероприятие проходило в преддверии выступления Дмитрия Патрушева на правительственном часе в верхней палате парламента.

Вопрос о рыболовных участках задал сенатор от Камчатки Борис Невзоров, сообщает корреспондент Fishnews. Парламентарий напомнил, что 25 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о единовременной кампании по перезакреплению участков. При этом остается вопрос платы для желающих участвовать в процессе.

Действующее постановление правительства о порядке расчета и взимания платы за перезаключение договоров на рыболовные участки фактически предусматривает двухлетнюю рассрочку платежа. Минсельхозом уже подготовлены изменения в документ, но они пока не вышли.

Борис Невзоров попросил вице-премьера дать поручение об ускорении этой работы — чтобы поправки в постановление правительства были внесены до принятия Госдумой законопроекта во втором чтении.

Дмитрий Патрушев заверил, что соответствующее постановление выйдет. Согласно прозвучавшей на заседании информации, проект будет отдан для получения заключения в Минюст, а дальше направится в правительство.

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