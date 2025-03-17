Изменения по плате за рыболовные участки продолжают движение

Минэкономразвития дало положительное заключение об оценке регулирующего воздействия изменений в правила, которые будут использоваться для расчета и взимания платы для перезакрепления рыболовных участков.

Министерство экономического развития провело процедуру оценки регулирующего воздействия изменений правил определения размера и взимания платы за перезаключение договора пользования рыболовными участками.

По итогам ОРВ ведомство не нашло в документе предпосылок для избыточных обязанностей, запретов и ограничений для предпринимательства. Не обнаружило оно и положений, которые приводят к возникновению необоснованных расходов для предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что принятый в 2023 г. закон предусматривает возможность для пользователей рыболовных участков перезаключить договор на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. Однако при этом предприятие должно внести плату. Правила определения ее размера и взимания правительство утвердило в июле. Однако отраслевое сообщество заявило, что подходы нужно пересмотреть. Минсельхоз разработал изменения в правила расчета платы, предусмотрев отказ от коэффициента-дефлятора при определении расчетной суммы сбора за водные биоресурсы; изменения по рассрочке платежа. Также особые условия были предложены для расчета платы по участкам для организации любительского рыболовства.

Обещанные поправки в правила расчета и взимания платы будут внесены, как и предполагали договоренности с парламентариями, сообщил 12 марта вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Сейчас также готовится ко второму чтению законопроект о единовременной кампании по перезаключению договоров.

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