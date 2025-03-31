Вячеслав Бычков: Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Предприятия Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» инициируют жесткие ограничения по добыче беринговоморской трески — в расчете на дальнейшие стабильные показатели, заявил президент АЯП Вячеслав Бычков.

Треска и палтусы — это основные промысловые объекты предприятий ассоциации. В последние годы запасы трески в Беринговом море находятся на крайне низком уровне. По этой причине в 2023 году был издан приказ Минсельхоза о запрете специализированного промысла трески до 15 апреля 2024 г.

В дальнейшем, по словам Вячеслава Бычкова, был проработан вопрос о повышении эффективности мер по сохранению трески.

«Отмечу, что для принятия взвешенного решения по мерам регулирования промысла трески в 2024 году по поручению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова были проведены комплексные научные съемки в Беринговом море. Наука получила полную информацию о состоянии запасов трески и палтусов в Беринговом море», — заявил руководитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Он отметил принятие приказа Минсельхоза от 21 января 2025 г. № 29 о закрытии добычи в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской ярусными орудиями лова, донными тралами и снюрреводами, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

«Мы с удовлетворением можем сказать, что нерест тихоокеанской трески в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, наверное, впервые за многие годы прошел в очень спокойных условиях. Ни производители, ни икра, ни личинка не подвергались воздействию каких-либо орудий лова. И мы ожидаем тенденции к восстановлению запаса, формированию новых урожайных поколений», — высказал мнение Вячеслав Бычков.

Собеседник Fishnews сообщил, что на общем собрании ассоциации в феврале обсуждалась стратегия на долгосрочную перспективу. «Осознаем необходимость сохранения запрета на рыболовство в период нереста трески в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне для донных тралов, снюрреводов и ярусных орудий лова как минимум на ближайшие 2-3 года, по крайней мере до очередных ресурсных исследований, которые, насколько мы понимаем, для Берингова моря, включая Карагинскую подзону, запланированы на 2026 год», — рассказал руководитель АЯП.

Он добавил, что в ассоциации предлагают закрепить меры в отношении донного трала, предусмотренные приказом Минсельхоза от 21 января 2025 г., на долгосрочный период в правилах рыболовства.

«Мы уже вышли с предложениями по внесению соответствующих изменений в правила рыболовства к рассмотрению на ближайшем заседании ДВНПС», — сообщил президент ассоциации.

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