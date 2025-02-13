Креветки и ракушки Азовского моря обещают богатые уловы

В прошедшем году 28% от общего вылова промысловых биоресурсов в Азовском море пришлись на беспозвоночных, отмечают ученые. Специалисты рассказали о росте запасов черноморской креветки, рапаны, скафарки, мидии.

На заседании научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону особый интерес у рыбаков вызвал доклад сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО о запасах беспозвоночных и перспективах их добычи в Азовском море.

Ученые АзНИИРХ отмечают, что в связи с ростом солености и потеплением климата в море сформировались благоприятные условия для роста численности и биомассы креветки, рапаны, скафарки, мидии и других беспозвоночных.

Креветки

В минувшем году на всей акватории моря, включая район Северного Приазовья, проводились исследования популяций креветок. Полученные материалы свидетельствуют о том, что режим солености в диапазоне 14–16‰ является благоприятным для креветок. По мнению науки, следует ожидать сохранения численности и биомассы промысловых скоплений с тенденцией роста, что, в свою очередь, обеспечит высокую сырьевую базу для прибрежного промысла.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в течение 2024 г. в Азовском море добыто 445 тонн креветок, их наибольший вылов зарегистрирован в Запорожской области.

Рапана

Наиболее интенсивно осваиваемым объектом в Азовском море является рапана. Основной район добычи — Керченский пролив и южная часть моря. Годовой вылов моллюска за прошлый год составил 2075 тонн, интенсивнее всего добычу вели пользователи Республики Крым.

Однако потенциальная возможность освоения этого моллюска значительно выше, подчеркивают специалисты. Благодаря рекомендациям ученых АзНИИРХ в 2024 г. промысловики впервые организовали добычу рапаны в Бердянском и Белосарайском заливах.

Скафарка

Еще одним видом с высокой численностью и биомассой является анадара (скафарка). Это потенциально промысловый моллюск, который пока не охвачен рыболовством. Исследования состояния популяции в Азовском море свидетельствуют о высокой численности, биомассе и широком распространении, особенно в юго-западном и центральном участках.

В 2024 г. мониторинг скоплений скафарки был расширен исследованиями в прибрежных акваториях с использованием малого промыслового флота, оснащенного экспериментальным орудием лова. Это специальная драга, разработанная специалистами отдела «Керченский» АзНИИРХ. Внедрение разрабатываемых конструкций драг позволит вести промысел скафарки в прибрежье, считают специалисты.

Мидии

Наблюдается также рост численности и биомассы мидий. Как и в случае со скафаркой, специализированный промысел моллюска в Азовском море не развит. Однако наблюдается неучитываемая добыча мидий в рамках любительского рыболовства в районе Керченского пролива и прилов этих ракушек при промысле камбалы-калкан в районе Северного Приазовья.

Учетная траловая съемка показала, что наибольшие численность и биомасса мидий отмечаются в центральной и северной частях Азовского моря.

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