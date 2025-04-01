Ирина Бажанова: Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации Архангельской области поддерживают социальную инфраструктуру в своих населенных пунктах, и эту роль предлагается учесть при перезакреплении рыболовных участков, рассказала министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

Архангельская область неразрывно связана с рыболовством. В рыбохозяйственном комплексе региона различными видами рыболовства занимаются более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (из них 5 организаций имеют статус градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий).

«Эта цифра за последние несколько лет достаточно постоянна, — отметила в интервью Fishnews министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова. — Океаническим промыслом занимаются те предприятия, у которых закреплена квота, в основном на треску и пикшу. В промышленном рыболовстве во внутренних водоемах, как и в организации любительской рыбалки, задействован в основном малый бизнес. Тут, конечно, идут постоянные изменения, меняются ИП, создаются новые хозяйства, формируются рыболовные участки. Но отрадно то, что все-таки ситуация с количеством предприятий достаточно стабильна».

Глава регионального ведомства отметила работу рыболовецких колхозов, причем такие организации несут и социальную нагрузку. «Они ежегодно подтверждают статус градо- и поселкообразующих предприятий. Такие предприятия реально поддерживают социальную инфраструктуру в своих деревнях и поселках — строят клубы, церкви, ФАПы, вывозят детей на соревнования и олимпиады, помогают с дорогами, дровами и много еще с чем», — обратила внимание Ирина Бажанова.

Практически у всех этих колхозов есть, помимо океанического промысла, рыболовные участки, как промышленного лова, так и для организации любительской рыбалки.

«Сейчас идет активное обсуждение вопроса перезаключения договоров пользования рыболовными участками единовременно, законопроект прошел первое чтение. Мы предлагаем освободить от платы за перезаключение договоров и от платежей по социальным соглашениям с субъектом РФ градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации», — сообщила министр.

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