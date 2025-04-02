Не обязанность, а инициатива: Росрыболовство проработает предложение по границам участков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить предложения, нацеленные на то, чтобы пользователи рыболовных участков могли направлять в региональные органы власти «инициативные обращения» о приведении границ в соответствие.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков дал поручения по итогам заседания межведомственной рабочей группы в сфере совершенствования законодательства по рыболовным участкам. Напомним, что 25 марта МРГ сосредоточилась на вопросах приведения границ РЛУ в соответствие с обновленным законодательством (участки формировались в разное время и при разной правовой базе, кроме того, границы уже после заключения договора могли изменить под влиянием природных факторов).

Однако требование о приведении границ в соответствие, пусть даже пользователям будет дана возможность сделать это в течение нескольких лет после грядущего перезаключения договоров, обеспокоило регионы. На заседании рабочей группы они выразили опасение: что будет, если пользователь перезаключит договор на участок, внеся необходимую плату, а границы впоследствии не пройдут согласование. Представители Камчатки, Магаданской области и Хабаровского края предложили сделать переоформление границ добровольным решением пользователей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Росрыболовства поручил профильному управлению ведомства подготовить предложения о возможности внесения в закон о рыболовстве и подзаконные акты положений, позволяющих пользователям РЛУ направлять региональным властям инициативные обращения о необходимости приведения границ предоставленного участка в соответствие с законодательством. Срок реализации поручения — 30 апреля 2025 г.

Читайте также: Поправки по плате за рыболовные участки ушли в правительство

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews