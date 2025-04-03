Решение оставить квоты за РК «Заря» устояло в кассации

Арбитражный суд Московского округа не нашел оснований для отмены актов по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу «Заря». Ведомство добивалось расторжения договора на доли инвестквот с мурманской компанией.

Напомним, что в 2018 г. Федеральное агентство по рыболовству заключило с ООО «РК «Заря» договор о закреплении и предоставлении инвестиционных квот вылова, компания обязалась построить траулер-процессор.

Впоследствии ведомство обратилось с иском о расторжении договора — в связи с несоблюдением графиков строительства и инвестиций, говорится в судебном акте.

Арбитражный суд Москвы в удовлетворении исковых требований отказал. Оснований для отмены или изменения решения не нашел и Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суды, в частности, обратили внимание, что на срок реализации инвестиционного проекта повлияли ограничения, вызванные пандемией, и иностранные санкции, сообщает корреспондент Fishnews.

В своем решении суд первой инстанции указал, что увеличение сроков реализации инвестпроекта права и законные интересы Росрыболовства не нарушает.

Ведомство обжаловало решение и постановление по делу, однако Арбитражный суд Московского округа также оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

«Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, оценены доводы и возражения участвующих в деле лиц и имеющиеся в деле доказательства, выводы судов соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам», — говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа.

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