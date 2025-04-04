Три сопки: дальневосточное фэнтези от редактора Fishnews

Во Владивостоке прошла презентация романа «Три сопки», открывшего новое направление в литературе Приморья. Это первая книга, вышедшая из-под пера выпускающего редактора медиахолдинга «Фишньюс» Алексея Середы.

Темы взаимодействия человека и природы, охраны окружающей среды часто поднимаются в статьях Алексея Середы. Автор не просто освещает проблемы, на которые обращают внимание спикеры. Он порой сам путешествует по Приморскому краю, исследуя уникальные уголки региона и общаясь с местными жителями. Даже самые сложные темы ему удается подать с легкостью и юмором.

В 2022 г. на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест» публиковался цикл репортажей «Тайга народная» (в трех частях). Как взаимодействуют с окружающей средой те, кто живет на самой границе с дикой природой и от нее зависит, Алексей Середа описал на примере села Преображенка в Приморском крае. Эти материалы принесли автору награду Национальной премии журналистского мастерства FishCorr.

В 2019 г. за большой репортаж «На кого надеяться лососю Приморья» Алексей Середа получил приз конкурса «Живая тайга».

Первый роман автора — это не просто захватывающий детектив и приключенческий боевик. С «Трех сопок» открывается необычный, фэнтезийный вид на Приморский край — край лесных сокровищ и мистических тайн…

Издание выпущено Союзом писателей Приморья при поддержке краевого министерства культуры и архивного дела в рамках губернаторской издательской программы.

«Кроме того, создать роман помогли владивостокское издательство «Черемша» и мой писательский опыт, накопленный в Fishnews, — поделился автор. — «Три сопки» — моя попытка написать интересную книгу на основе местного материала. И попытка эта, судя по откликам читателей, оказалась вполне успешной».

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