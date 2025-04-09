Депутаты поддержали распространение мер по контролю «полетов икры»

Госдума приняла закон о расширении эксперимента по контролю за авиаперевозками лососевой икры на Хабаровский край и Чукотку. Предусмотрена также пролонгация проекта на два года.

Эксперимент по контролю за вывозом красной икры авиатранспортом стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 г. Пассажирам разрешается провозить в багаже не более 10 кг икры кустарного производства на человека за рейс. Эта мера направлена на борьбу с лососевым браконьерством.

Результаты камчатского опыта сочли удачными, и группа сенаторов и депутатов в октябре внесла в Госдуму инициативу о распространении проекта на Хабаровский край и Чукотский автономный округ, сообщает корреспондент Fishnews. Также предусмотрена пролонгация эксперимента на два года — до 1 августа 2027 г.

Депутаты единогласно одобрили документ во втором и третьем чтениях.

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