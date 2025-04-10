Лучшим теруправлением Росрыболовства стало Амурское

Амурское территориальное управление Росрыболовства признано лучшим по итогам 2024 г. Глава ведомства Илья Шестаков торжественно вручил руководителю ТУ Денису Крылову переходящее знамя.

Результаты работы 18 территориальных управлений обсудили на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству.

Амурское теруправление обеспечивает надзор в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Приоритетным направлением является охрана ценных и особо ценных видов, таких как калуга, амурский осетр и тихоокеанские лососи, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В ведомстве отметили, что на постоянном контроле находится восстановление водных биоресурсов и среды их обитания, которым был причинен ущерб в результате хозяйственной деятельности. В 2024 г. в водные объекты трех регионов выпустили в совокупности более 2,3 млн штук молоди кеты, амурского осетра и калуги.

Напомним, лучшим по итогам 2023 г. стало Верхнеобское теруправление Росрыболовства.

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