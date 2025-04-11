Владимир Солодов: За пять лет в рыбную отрасль Камчатки инвестировали более 100 млрд рублей

Глава Камчатского края Владимир Солодов озвучил основные параметры развития рыбохозяйственного комплекса региона за последние пять лет. В отрасль вложено свыше 100 млрд рублей, построено 12 современных рыбоперерабатывающих заводов.

Эти данные глава региона обнародовал в ходе отчета перед жителями полуострова о работе краевого правительства за последние пять лет, сообщает корреспондент Fishnews. Из новых заводов в презентации были указаны фабрика по береговой переработке РК имени В.И. Ленина, Тымлатский рыбокомбинат, построивший завод по производству омега-3, и завод РКЗ «Командор» в поселке Октябрьском.

В общей сложности с 2020 г. камчатские рыбаки выловили 8 млн тонн водных биоресурсов. Выпущено около 6 млн тонн рыбной продукции.

В рыбной отрасли Камчатки заняты 19 тыс. человек, рассказал Владимир Солодов. «Хочу подчеркнуть, что наши рыбаки — это не только основа экономики. Это основа развития нашего региона, в том числе в социальных проектах», — отметил губернатор.

Он также обратил внимание, что с развитием рыбохозяйственного комплекса связан промышленный подъем. «Мы начали возрождать судоремонт, впервые строим активно рыбопромышленные суда. А такие флагманы рыболовства, как супертраулеры «Георгий Мещеряков» и «Владимир Бирюков» «Океанрыбфлота», как траулер «Виктор Гаврилов», который достраивается на верфях в Калининграде, не имеют аналогов ни в современной истории российского рыболовства, ни даже в советское время», — подчеркнул Владимир Солодов.

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