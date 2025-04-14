Росрыболовство заявило о безопасности промысла в Черном море

Декабрьский разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на рыбный промысел, считают в Росрыболовстве. По информации ведомства, спустя почти четыре месяца после катастрофы ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильной.

Ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 г. обсудили на очередном заседании правкомиссии под председательством вице-премьера Виталия Савельева. По данным Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано.

С начала года вылов в Азово-Черноморском бассейне уже достиг 14,2 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазы обследовали почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов. Сводная группировка «Морспасслужбы» и МЧС насчитывает 80 водолазов и 6 эжекторных установок.

После утверждения варианта утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» Минтранс организовал подготовительную работу для установки коффердамов. Сейчас ведется разработка проектной документации по производству и установке этих защитных сооружений.

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