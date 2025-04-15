Пилотную площадку ИНТЦ «Русский» собираются запустить на ВЭФ

Первые резиденты приступят к работе на пилотной площадке инновационного научно-технологического центра «Русский» в Приморском крае в сентябре. Об этом сообщила генидректор Фонда развития ИНТЦ Елена Харисова.

Создание инновационного научно-технологического центра на острове Русский обсудили на совещании у губернатора Приморья Олега Кожемяко, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что о строительстве нового ИНТЦ на Русском в сентябре на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин. На площадке центра планируется развивать в том числе морскую инженерию и биотехнологии.

По словам генерального директора Фонда развития ИНТЦ Елены Харисовой, строительно-монтажные работы находятся в активной стадии.

«В июле мы завершаем строительство и в августе проводим пуско-наладочные работы. Готовим площадку к открытию на Восточном экономическом форуме», — уточнила Елена Харисова.

Она также сообщила, как ведется проектирование основной инфраструктуры ИНТЦ. Речь идет о научно-образовательных комплексах «IT Парк», «Биомедицина», «Биотехнологии», «Морская инженерия» и о «Тихоокеанской школе». Совокупная площадь центра превысит 113 тыс. кв. м с учетом вспомогательных объектов и сетей инженерно-технологического обеспечения.

По словам Елены Харисовой, фонд активно взаимодействует с резидентами ИНТЦ — и теми, кто уже дал принципиальное согласие на работу в центре, и теми, кто проявляет к этому интерес.

Первые резиденты приступят к работе уже на пилотной площадке в сентябре.

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