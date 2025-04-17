Инициативу об изменении сроков по инвестквотам отозвали
Сенаторы отозвали ранее внесенный в Госдуму законопроект об увеличении срока, на который предоставляются права на вылов в рамках квот под инвестиции, а также о подходах к освоению крабовых квот.
Члены Совета Федерации Александр Двойных, Анатолий Артамонов, Сергей Митин, Игорь Зубарев, Татьяна Сахарова и Александр Наролин отозвали внесенный в начале апреля в Госдуму проект изменений закона о рыболовстве.
Напомним, что инициатива предусматривала увеличение срока, на который предоставляется право на добычу в рамках квот под инвестиции, — с нынешних 15 до 20 лет, сообщает корреспондент Fishnews. Такое изменение законопроект предлагал по инвестквотам (они закрепляются в основном на промысел рыбы, в том числе минтая и сельди) и по квотам добычи крабов в инвестиционных целях.
Также было предложено предоставлять права на вылов крабов по договорам на квоты добычи в инвестиционных целях в год проведения аукциона.
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