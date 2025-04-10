Приморье готовится к электронным аукционам на рыболовные участки

В Приморском крае готовятся выставить на электронный аукцион три рыболовных участка для добычи анадромных видов рыб. По новому закону, пользователи должны будут принять на себя обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморье согласовала условия проектов соглашений, которые должны будут заключить с регионом пользователи рыболовных участков. Выработка таких решений необходима для организации торгов по распределению РЛУ: в ближайшее время Приморское теруправление Росрыболовства выставит на электронный аукцион три участка для добычи анадромных видов рыб, сообщили в профильном министерстве края.

Предполагается, что пользователи участков примут участие в мероприятиях, направленных на благоустройство общественных пространств, а также развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Тернейского муниципального округа Приморья.

Оценочная сумма обязательств по каждому из соглашений составит 20% платы за заключение договора пользования рыболовным участком, отметили в министерстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Приморский край одним из первых опробовал новые условия заключения договоров пользования рыболовными участками для добычи анадромных рыб. Напомним, что промышленный лов лосося ведется на севере региона — в Тернейском муниципальном округе.

Принятый в 2023 г. федеральный закон предусматривает, что при соблюдении ряда условий (в том числе внесения платы) участки будут перезакреплены за действующими пользователями без торгов (конкурсов и аукционов). Высвободившиеся или новые РЛУ должны по новым правилам выставляться на электронные аукционы, конкурсный формат распределения остался только для участков, предназначенных для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства 8 апреля глава федерального ведомства Илья Шестаков поручил территориальным управлениям наладить четкую работу по проведению аукционов для заключения договоров на свободные рыболовные участки.

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