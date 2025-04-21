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Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Инвесторов привлекают возможностями марикультуры на Курилах

Власти Сахалинской области совместно с КРДВ пригласили бизнес вкладываться в проекты на Курильских островах. В качестве одной из перспективных сфер выделена марикультура.

День курильского инвестора провели в Москве Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко, рассказывая об экономике региона, отметил активное развитие береговой рыбопереработки. На островах продолжается создание современных предприятий по выпуску рыбной продукции.

Также зону стратегического развития власти региона видят в марикультуре. Это финансово емкий рынок, обратил внимание Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что для инвестирования в Курилы есть вся необходимая инфраструктура.

Курильские острова — территория с большим инвестиционным потенциалом, подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. В качестве преимуществ Курил, открывающих возможности для вложений, он назвал близость к быстро растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, уникальные природные богатства, близость к Северному морскому пути, преференциальные режимы для бизнеса.

Развитие Курильских островов — это четко выверенная стратегия. За последние пять лет объем бюджетных средств в инфраструктуру Курил составил порядка 50 млрд рублей. «Мы уже видим обратный эффект. Порядка 80 млрд рублей частных инвестиций пришло на Курильские острова. Сейчас это прежде всего рыбопромышленный комплекс, и очень активно начал развиваться туристический комплекс», — рассказал зампред регионального правительства.

Инвесторов приглашают вкладываться в том числе и в марикультуру на Курилах, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбная продукция пользуется большим спросом на азиатских рынках. На акватории островов возможно выращивать до 50 тыс. тонн морепродуктов ежегодно.

Для формирования рыбоводного участка можно воспользоваться электронной системой «Аквавосток», напомнил Антон Зайцев.

Участникам встречи также рассказали о возможностях преференциальных режимов на Курильских островах. Территория опережающего развития (ТОР) «Курилы» и КОРФ предусматривают несколько разный набор льгот, но оба режима имеют одну задачу — привлечь инвестиции в развитие островов.

«Добро пожаловать на Сахалин и Курилы!» — пригласил инвесторов Валерий Лимаренко.

Читайте также: Участок для марикультуры на Курилах продали за 2,7 млн рублей

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Fishnews

  • Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона
  • Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон ЗАЙЦЕВ. Фото пресс-службы правительства региона
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    НазадМетки: дальний востокмоскваправительствосахалин
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