Отказ учесть особый статус предприятия при расчете платы за участок рассмотрели в суде

Одна из компаний обжаловала отказ теруправления Росрыболовства пересчитать плату за перезаключение договора на рыболовный участок с учетом того, что предприятие входит в список градо- и поселкообразующих.

Заявитель указывал, что территориальное управление не учло льготу, предусмотренную пунктом 7 статьи 333.3 Налогового кодекса РФ, — и плата за перезаключение договора пользования рыболовным участкам была рассчитана в повышенном размере.

Напомним, что пункт 7 статьи 333.3 НК РФ предусматривает, что ставки сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций устанавливаются в размере 15% от нормативных.

Территориальное управление Росрыболовства, в свою очередь, указывало на невозможность применения других пунктов статьи 333.3 НК РФ, кроме пунктов 4 и 5, при определении платы за заключение договора на РЛУ, говорится в судебном решении.

Суд посчитал, что основания для отказа предприятию у теруправления были. Налоговый кодекс и постановление правительства о правилах определения размера и взимания платы за заключение договора на участок регулируют различные правоотношения в сфере рыболовства.

Законодатель, утверждая формулу расчета платы за заключения договора с применением пунктов 4 и 5 статьи 333.3 НК Ф, не сделал оговорку об использовании других пунктов, указали в суде.

Как сообщает корреспондент Fishnews, подходы к расчету платы за перезакрепление рыболовных участков вызвали большой резонанс в отраслевом сообществе. В отраслевых объединениях предлагали учесть особый статус градо- и поселкообразующих предприятий при перезаключении договоров на РЛУ, так как такие организации несут большую социальную нагрузку и играют особую роль в жизни прибрежных территорий.

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