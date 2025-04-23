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Меморандум подписан в рамках переговоров, которые провели в Москве султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль САИД и президент России Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента РФ

Россия договорилась о «рыбном» сотрудничестве с Оманом

Росрыболовство и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана заключили меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Одно из направлений — расширение возможностей поставок рыбопродукции.

Меморандум подписан в рамках переговоров, которые провели в Москве президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид.

Россия и Оман договорились развивать сотрудничество в области сохранения, управления и рационального использования водных биоресурсов, а также противодействия ННН-промыслу. В планах совместная работа по совершенствованию методов добычи и обработки уловов, расширение возможностей по торговле и поставкам рыбной продукции. Еще одним направлением взаимодействия станут научные исследования, подготовка и повышение квалификации кадров для рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Российские ученые готовы оказать помощь в оценке запасов и разработке мер по рациональному использованию рыбных ресурсов. Осуществление экспедиционных исследований с участием российских и оманских специалистов может стать основным направлением научно-технического сотрудничества на ближайшие годы», — отметил руководитель ведомства Илья Шестаков.

Эксперты видят перспективы для роста торговли

В прошлом году Россия импортировала из Омана около 100 тонн рыбной продукции на 100 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе Рыбного союза. В основном это сардины — 53 тонны. Еще по 20 тонн пришлось на долю ставриды и южноазиатской тропической скумбрии (канагурты).

В 2023 г. из Омана в нашу страну было поставлено почти в два раза меньше рыбной продукции в натуральном выражении (около 50 тонн), но почти вдвое больше в денежном (190 тыс. долларов), подсчитали в аналитическом центре отраслевого объединения.

«Очевидно, что есть большие перспективы для развития рыбного товарооборота», — прокомментировали в Рыбном союзе.

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