Глава Магаданской области рассказал о работе по обеспечению квот вылова для МСП

Власти Магаданской области работают над изменениями законодательства, нацеленными на доступ малых и средних предприятий к добыче квотируемых видов водных биоресурсов. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов.

О предложениях по законодательному регулированию в рыбной отрасли губернатор Сергей Носов упомянул, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона в Магаданской областной думе.

«Работаем с Росрыболовством и Минсельхозом по изменению законодательства, чтобы обеспечить доступ малых и средних предприятий к вылову квотируемых ресурсов, что в свою очередь сделает ассортимент продукции богаче, а цены на него — доступнее», — цитирует главу региона пресс-служба областного парламента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее Магаданская область выступила с предложением о введении «региональных квот». Инициативу власти региона объяснили необходимостью повысить доступность промысла водных биоресурсов, на вылов которых устанавливаются квоты, для малого и среднего бизнеса. В 2023 г. этот вопрос нашел отражение в поручениях президента по развитию прибрежного рыболовства в Магаданской области. Однако на федеральном уровне по поводу новых изменений системы распределения квот высказывались осторожно.

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