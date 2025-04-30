Сахалинцы смогут поудить симу на майских

В Сахалинской области с 1 мая открывается сезон любительской рыбалки симы. «Вишневого лосося» можно будет ловить по путевкам (лицензиям) на определенных для этого участках.

«В этом году мы учли пожелания рыбаков-любителей и расширили географию рыболовных участков, а также упростили доступ к информации, что должно обеспечить комфортные условия для граждан», — подчеркнул министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, по сравнению с 2024 г. количество доступных участков увеличилось. Впервые к рыбалке на симу подключился Томаринский муниципальный округ, где лов «вишневого лосося» разрешен с 1 мая по 10 июня.

Напомним, для организации любительского рыболовства симы в регионе выделили в общей сложности 40,5 тонны.

Актуальные карты участков, контакты пользователей (организаторов) и правила получения льготных путевок для пенсионеров, ветеранов и инвалидов доступны на сайте министерства и на интерактивной карте в приложении «2ГИС». Для приобретения путевки необходимо предъявить удостоверение личности.

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