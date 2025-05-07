Минсельхоз продолжает подготовку к новым субсидиям в аквакультуре

Для развития отечественной аквакультуры правительство предусмотрело субсидирование затрат по созданию и модернизации питомников в аквакультуре. Минсельхоз подготовил изменения по предельной стоимости для расчета господдержки.

Министерство сельского хозяйства РФ продолжает разработку правовой базы для внедрения нового стимула в аквакультуре. Напомним, что правительство постановлением от 7 марта 2025 г. № 292 распространило механизм субсидирования на развитие мощностей по выращиванию посадочного материала для аквакультуры. Поддержка предусмотрена для создания и модернизации питомников по выращиванию посадочного материала лососевых видов рыб — семги и форели, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз уже учел появление нового вида компенсаций в порядке отбора проектов для субсидирования в сфере развития АПК. Теперь ведомство подготовило проект приказа, позволяющего дополнить предельные значения стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса — такой показатель необходим для расчета господдержки. Предлагается дополнить ранее утвержденный перечень предельным значением для питомников по выращиванию рыбопосадочного материала лососевых видов рыб — 1 292,0 тыс. рублей за 1 тонну (без учета НДС).

По правилам, объем предоставляемых средств составляет 25% фактической стоимости объекта АПК, но не выше предельной стоимости.

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