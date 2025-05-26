Камбале определили пользователей

Электронный аукцион по продаже долей квот вылова был организован на 21-22 мая. Во второй день покупателям предлагались права на добычу дальневосточных камбал.

Доля квоты вылова камбал в Восточно-Сахалинской подзоне в 0,202% выставлялась с начальной ценой около 107 тыс. рублей. За этот лот наибольшую цену предложила компания компания «Фортуна». Право на добычу отходит ей за сумму более 1 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще одна доля квоты камбал в Восточно-Сахалинской подзоне — в 4,783% — предлагалась со стартовой стоимостью более 2,5 млн рублей. Здесь было только одно ценовое предложение, лот отходит компании «Рыбак» за сумму порядка 2,6 млн рублей.

До этого были на аукционе были распределены доли квоты вылова крабов в Дальневосточном бассейне. Еще по ряду позиций торги отменил организатор.

Читайте также: Приморских рыбаков пригласили добывать тихокарпус, фукусы и хондрус

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews