Россия собирается удивлять участников выставки в Циндао гастрошоу

Национальный павильон России на рыбопромышленной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo в этом году соберет более 50 компаний. При этом организаторы экспозиции вновь решили обратиться к формату гастрозоны.

Среди российских участников крупнейшей в Азии выставки рыбной отрасли — рыбопромышленники, добытчики краба, переработчики, производители оборудования, логистические операторы, судостроители и поставщики решений для упаковки и сертификации продукции.

Как сообщили организаторы, в этом году экспозиция займет более 1,5 тыс. кв. м и будет дополнена новыми тематическими и гастрономическими форматами.

При этом аудитория China Fisheries & Seafood Expo, пусть она и остается ведущей выставкой для рынка Китая, давно вышла за пределы одной страны. В 2024 г. мероприятие собрало свыше 42 тыс. специалистов из 136 государств, включая Южную Корею, Вьетнам, Таиланд, Японию.

«Многие компании региона проявляют устойчивый интерес к сотрудничеству с Россией, особенно в сегментах сырья, технологий, судостроения и логистики. Однако часто им не хватает понимания, с кем и как выстраивать контакт. Национальная экспозиция помогает закрыть этот информационный и коммуникационный разрыв», — сообщили Fishnews в пресс-службе оператора российского павильона Expo Solutions Group.

Важной частью экспозиции снова станет гастрономическая зона, где посетители смогут попробовать продукцию участников во время дегустаций и гастрошоу. Организаторы обещают новые проекты в рамках кулинарной программы, ориентированные в том числе на закупщиков сегмента HoReCa.

«Опыт открытой дегустационной зоны и кулинарных мастер-классов прошлого года показал свою эффективность для привлечения покупателей не только из Китая, но и других стран АТР. Поэтому мы намерены его масштабировать и привлечь к работе экспозиции новых игроков из смежных сфер», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Российская экспозиция на выставке в Цинадо организовывается ежегодно начиная с 2017 г.

Читайте также: Иван Фетисов: Fishnews Online привлекает большое внимание

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews