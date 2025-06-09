Рыба в Керченском проливе пострадала на 2,5 млрд рублей

Росрыболовство оценило общий ущерб рыбным запасам после крушения танкеров в Керченском проливе в 2,5 млрд рублей. В расчетах учтено влияние нефтеразлива на морскую среду и затраты на восстановление экосистемы.

Сумму ущерба, нанесенного водным биоресурсам Черного моря и среде их обитания в результате декабрьской аварии танкеров в Керченском проливе, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал на заседании правкомиссии по ликвидации последствий катастрофы.

«Мы провели три морских исследования по состоянию запасов, в том числе по нанесению вреда морской среде и водным биоресурсам. Согласно методике, сделан расчет оценки ущерба, который составил 2,5 млрд рублей. Соответственно далее будем предъявлять его нарушителям — владельцам нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», — заявил глава федерального агентства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, для оценки ущерба были проанализированы данные, собранные специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ходе экспедиционных работ в районе загрязнения. При расчетах учитывались такие параметры, как вред от потери прироста водных биоресурсов в случае гибели кормовых планктонных и бентосных организмов, вред от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов.

Кроме того, с декабря 2024 г. продолжается мониторинг уловов рыбного промысла в районе крушения. С четырех хозяйств марикультуры отобраны пробы мидий и устриц.

«Каждая партия выловленной рыбы, доставленная в порт, исследуется специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Превышений показателей вредных веществ в исследованных образцах рыбы не выявлено. Следов мазута в районах промысла и на используемых на промысле орудиях лова не обнаружено», — уточнил Илья Шестаков.

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