В черноморских уловах не нашли мазута

На промысле в Черном море по-прежнему не зафиксировано мазутных загрязнений акваторий, добытой рыбы и орудий лова — такую информацию озвучили на заседании правительственной комиссии.

Зампред правительства Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, водолазы под руководством Морспасслужбы собрали около 440 тонн замазученного грунта со дна Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Группировка флота, задействованного на работах по подъему мазута, составляет шесть судов и восемь эжекторных установок. До 1 мая будет усилена сводная водолазная группировка, общее количество водолазов превысит 110 человек, сообщили в правительстве.

Отмечено, что по итогам проведенных исследований акватории Черного моря в зоне добычи водных биоресурсов отклонений в качестве выловленной рыбы и морепродуктов не зафиксировано. Промысел ведется в штатном режиме на удалении от загрязненных районов. Следов мазута в районах промысла и на используемых орудиях лова не обнаружено.

«Информации и обращений о негативном влиянии на осуществление рыболовства и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и в районе Керченского пролива в адрес Росрыболовства не поступало», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее федеральное агентство также заявляло о том, что негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано.

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