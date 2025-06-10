Депутаты рассмотрят законопроект о рыболовных участках

Госдума запланировала 10 июня рассмотреть в основном чтении законопроект о единых сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков и реестре разрешений на вылов.

Соответствующий вопрос вошел в проект порядка работы Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект будет рассматриваться с новым названием — «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ».

Напомним, что инициатива была внесена на рассмотрение парламента в декабре правительством и принята в первом чтении в феврале.

Проект закона предусматривает перезаключение договоров на рыболовные участки без торгов в единый период (а не как сейчас — в зависимости от завершения срока действия конкретного договора). Ко второму чтению предложены поправки, согласно которым заявка на перезаключение должна быть подана не позднее 1 апреля 2026 г., а сам договор перезаключен не позже 1 июня 2026 г.

Также в законопроект предложено включить положения о реестре разрешений на вылов . Внесением записи в такой реестр будет подтверждаться разрешение на добычу, причем речь идет о разных видах рыболовства.

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