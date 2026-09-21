Дмитрий Патрушев предложил посмотреть на вовлечение водоемов в оборот

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге поручил Росрыболовству и регионам изучить возможности вовлечения водоемов в хозяйственный оборот.

Зампред правительства Дмитрий Патрушев, выступая на МРФ, отметил успехи в восстановлении запасов байкальского омуля, сообщает корреспондент Fishnews. Для изучения эндемика было задействовано новое научно-исследовательское судно — «Викентий Зайцев».

«Системная работа по воспроизводству этого эндемика Байкала позволила за несколько лет увеличить его запасы в полтора раза. Подчеркну, что вся эта работа, конечно же, будет продолжаться и дальше», — заявил вице-премьер.

При этом он добавил, что такой формат надо масштабировать. Тем более что сейчас в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» проводится расчистка русел рек и восстановление водных объектов.

«А на расчищенном водном объекте уже можно строить рыбоводные хозяйства. Этим тоже нужно заниматься более активно. Прошу Росрыболовство и регионы провести инвентаризацию таких водоемов, а затем вместе с наукой определить порядок их вовлечения в оборот», — обратился к ведомству и субъектам Федерации Дмитрий Патрушев.

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