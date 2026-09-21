Перевозка нелегальной икры вместо денег принесла сроки

В Хабаровске осудили мужчину и женщину, пытавшихся перевезти икру осетровых в Москву. Партию нелегальной продукции попросил доставить неизвестный за денежное вознаграждение.

Суд установил, что неустановленное лицо обратилось к предпринимательнице, занимающейся посредничеством в грузоперевозках рыбной продукции. Отправитель попросил перевезти шесть мешков с товаром в столицу за 100 тыс. рублей, при этом он не сообщил, что именно в них находится, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщина согласилась, и груз доставили на территорию ее базы в Хабаровске. Для дальнейшей транспортировки фигурантка обратилась к своему знакомому — жителю Ставропольского края, занимающегося грузоперевозками продуктов питания. В ходе погрузки у мужчины возникли сомнения по поводу содержимого мешков. Тогда женщина созвонилась с заказчиком и выяснила, что в таре находятся контейнеры с черной икрой.

Узнав о грузе, злоумышленники решили все же доставить товар, чтобы заработать. Однако правоохранители не дали им выехать за пределы города, остановив машину. Икру изъяли.

Фигуранты полностью признали свою вину. Они признаны виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная перевозка дериватов «краснокнижных» рыб, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года (с учетом характера и степени участия, а также наличия малолетнего ребенка, которого он воспитывает один) и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Женщину приговорили к лишению свободы сроком на пять лет и два месяца в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком осужденной 14 лет, а также к штрафу в 250 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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