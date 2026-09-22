Что делать: ситуация с лососем — в центре внимания Координационного совета

Внушительное сокращение вылова тихоокеанских лососей — это угроза для рыбной и смежных отраслей. Тревожат перспективы и по другим ключевым промысловым ресурсам. В таких условиях важно обсудить с отраслевым регулятором будущее рыбного хозяйства, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Вылов лососей на Дальнем Востоке — самый низкий за последние годы. По данным на 20 сентября, добыто всего порядка 97 тыс. тонн. Серьезно сократились уловы горбуши — наиболее массового объекта лососевого промысла.

Ситуация с лососем вызывает огромную тревогу, и не только в связи с затратами компаний на переоформление рыболовных участков. Волнует будущее рыбного хозяйства в дальневосточных регионах в целом, отметили участники встречи Координационного совета. Непонятно, что будет с людьми, работающими на «красных» путинах, с прибрежными поселками. Проловы отражаются и на смежных отраслях, например на портовиках.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тревожат и перспективы по другим важнейшим промысловым ресурсам Дальнего Востока. Меняется сама концепция рыболовства в регионе. И столь серьезные перемены, а также возможные сценарии перенастройки системы необходимо обсудить с отраслевым регулятором, заявили в КС.

Возможной площадкой для обсуждения могло бы стать предстоящее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), считают в объединении.

Также участники встречи предложили оценить экономические последствия недолова лососей для разных элементов цепи «от добычи до прилавка».

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