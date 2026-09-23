Бизнес США требует упростить доступ американской рыбопродукции в ЕС

Американские промысловики призвали Евросоюз изменить работу цифровой системы прослеживаемости рыбопродукции (CATCH). Отраслевые объединения заявили, что требования ЕС мешают поставкам легальных уловов из США и не учитывают особенности рыбного хозяйства на Аляске.

Ассоциация переработчиков рыбопродукции Тихоокеанского региона (Pacific Seafood Processors Association), Институт маркетинга рыбопродукции Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute) и Ассоциация переработчиков в море (At-sea Processors Association) подготовили совместный доклад с предложениями по реформированию CATCH. Инициативу поддержал Национальный институт рыболовства США (National Fisheries Institute) — главное отраслевое объединение американского рыбного бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Авторы документа подчеркивают, что они поддерживают борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, однако считают нынешнюю систему слишком дорогостоящей и недостаточно учитывающей реальное устройство производственных цепочек.

Рыбопромышленники США заявляют, что проблемы в работе CATCH уже привели к задержкам крупных партий продукции в европейских портах. В одном случае из-за проблем с документацией в Нидерландах «застряло» около 16 тыс. тонн рыбы и морепродуктов с Аляски. По данным отраслевых объединений, дополнительные расходы на перевозку и административное оформление составили сотни тысяч долларов. Еще около 600 тонн американской продукции задержали в Дании.

Представители отрасли отмечают, что особенно трудно выполнить требования системы при промысле лосося и минтая на Аляске. Так, за трехмесячный сезон около 7,5 тыс. независимых судов добывают примерно 250 тыс. тонн красной рыбы, после чего сырье сортируется, перерабатывается и смешивается на предприятиях для выпуска различных видов продукции. Поэтому определить вклад каждого промыслового судна в конкретную партию готовой продукции при существующей организации производства практически невозможно, заявляют авторы инициативы.

Похожая ситуация наблюдается и с минтаем, которого на Аляске добываетсяоколо 1,36 млн тонн. Рыба непрерывно перерабатывается на параллельных производственных линиях в филе, сурими, рыбную муку и рыбий жир. По мнению авторов доклада, требование отслеживать продукцию вплоть до отдельного судна на каждом этапе перемещения и переработки вынудило бы предприятия разделять сырье и готовую продукцию уже на ранних стадиях производства. А это снизило бы выход продукции и увеличило количество отходов, уверяют рыбопромышленники.

Американские отраслевые организации предлагают применять риск-ориентированный подход и учитывать наличие в стране происхождения эффективных систем лицензирования, мониторинга, учета уловов и контроля. Они также рекомендуют разрешить объединять данные на коммерчески значимых этапах цепочки поставок, в частности на уровне перерабатывающих предприятий вместо прослеживания каждой партии до отдельного судна.

Рыбаки Соединенных Штатов призывают ЕС продлить сроки внедрения системы, чтобы власти США и Евросоюза, компании и европейские импортеры смогли провести прозрачное тестирование требований применительно к конкретным видам промысла и выработать практические решения.

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