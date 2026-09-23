На иваси налегают промысловики в Уссурийском заливе

Российский флот все еще не работает на промысле сардины-иваси и скумбрии у южных Курильских островов. Однако более 550 тонн сардины добыли суда в водах Приморья.

На промысле сайры на прошлой неделе работали два российских судна — «Леда 777» и «Надежный 1». Они вели поиск и лов в районах с центральными координатами 51°30’ с.ш., 161°23’ в.д. и 43°20’ с.ш., 150°37’ в.д. Нарастающий вылов сайры на 21 сентября составил 294 тонны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Группа иностранных судов (КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония, Вануату) количеством около 80-100 единиц добывает сайру на участках с центральными координатами 45°33’ с.ш., 172°11’ в.д. и 44°01’ с.ш., 174°37’ в.д. Про информации ТИНРО, на 12 сентября освоено более 21,7 тыс. тонн. Это 15% от рекомендованного вылова для судов, ведущих промысел сайры в открытых водах.

В районе с центральными координатами 43°52’ с.ш., 154°47’ в.д. пелагические объекты облавливает 50-60 зарубежных судов, предположительно, китайских.

В водах Приморья наблюдаются подходы косяков сардины и скумбрии, результативный лов которых ведут рыбаки-любители с берега и лодок, отмечаются заходы в ставные невода.

В прошедшую неделю промысел велся тремя добывающими судами — СТР «Кировка», «Тихменево» и «Экарма-3» — в водах Уссурийского залива. Уловы составили 0,01-28 тонн в сутки, в среднем — 16,5 тонны. На 20 сентября нарастающий вылов сардины в водах Приморья составил 557 тонн, скумбрии — 10 тонн.

Продолжаются подходы голубого тунца, любительский лов которого начался в конце мая и продолжается до сих пор. В этом году его ловят также на Восточном Сахалине, и впервые в этом веке отмечены подходы голубого тунца в воды Восточной Камчатки и Командорских островов.

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