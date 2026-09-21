Тренды отрасли продемонстрировали вице-премьеру на Seafood Expo Russia

Перед пленарным заседанием Международного рыбопромышленного форума вице-премьер Дмитрий Патрушев посетил Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и пообщался с ее участниками из разных секторов рыбохозяйственного комплекса.

На третий день работы Seafood Expo Russia традиционный обход выставки совершил курирующий рыбную отрасль зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев. В сопровождении руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вице-премьер посетил все основные разделы экспозиции — от рыбодобычи до глубокой переработки.

На стенде Архангельской области делегацию встретил губернатор Александр Цыбульский. Глава региона подчеркнул, что рыбная отрасль традиционно играет важную роль для экономики Поморья. Более 150 предприятий рыбохозяйственного комплекса обеспечивают занятость 1,5 тыс. человек, а ежегодные налоговые отчисления превышают 1,5 млрд рублей. В программу строительства флота под инвестквоты вовлечены и местные рыбодобывающие компании, в том числе один из участников стенда — Архангельский траловый флот (АТФ).

«Уже три новых судна они ввели, до конца этого года еще одно рыболовное судно вводят. Ввели один краболов новый в этом году, мы подняли на нем флаг, он уже вышел на промысел», — рассказал руководитель области. По его словам, хотя продукция рыбного промысла в основном ориентирована на экспорт, по соглашению с регионом АТФ обеспечивает определенные объемы поставок на внутренний рынок по фиксированным ценам.

Внимание гостей стенда привлекла холодильная витрина с крупной треской, и Дмитрий Патрушев немедленно поинтересовался, что это за рыба. С треской соседствовали другие ключевые объекты добычи северных рыбаков — камчатский краб, пикша, палтус, морской окунь — в различных вариантах розничной упаковки.

На взгляд вице-премьера, в этом году региональный стенд выглядел гораздо ярче, а продукции было представлено больше. «Видно, что развивается рыбохозяйственная отрасль. Видно, что и ассортимент все краше и краше становится. Поэтому будем ждать дальнейших хороших уловов и дальнейшего развития», — напутствовал архангельских рыбаков Дмитрий Патрушев.

Новые решения для потребительского рынка предложила и ГК «Антей» — несмотря на устойчивую репутацию поставщика живого краба. «На сегодняшний день, учитывая, что потребности растут и мы хотим усиливать сырьевую безопасность страны, мы начинаем делать продукты разной степени готовности для реализации на внутреннем рынке России», — познакомил вице-премьера с новой стратегией гендиректор компании «Антей Управление Активами» Александр Ремета.

Примером таких решений он назвал замороженные супы с морепродуктами — сырный и том-ям. Дмитрий Патрушев похвалил дизайн упаковки готовых блюд, которые, по словам Александра Реметы, на вкус еще лучше, чем на вид.

На выставку «Антей» привез и разнообразные варианты разделки краба: первая фаланга, клешни, салатное мясо и коленце — выбор остается за гурманами. Продукты разработаны не только с прицелом на розничную реализацию, но и с учетом разного бюджета покупателей.

«Вот имитация клешни из салатного мяса, более дешевого, чтобы сократить дистанцию между ценой и желанием потребителей. Паштеты-риеты, разные намазки в низкостоимостном ценовом сегменте, чтобы потребитель мог попробовать за невысокую цену, — прокомментировал пополнение ассортимента гендиректор компании. — Мы не стоим на месте и планируем дальше развивать ready-to-eat, ready-to-cook, то есть продукты высокой степени готовности, как замороженные, так и охлажденные».

Но настоящий фурор среди гостей стенда произвели представленные «Антеем» капсулы с омега-3 из печени краба. По словам Александра Реметы, компания намерена развивать направление БАДов, но не привычных отрасли — из рыбьего жира, а полученных из крабового сырья.

В роли гида по сектору аквакультуры выступил гендиректор отраслевого выставочного оператора «Экспосолюшенс Групп» Иван Фетисов. Он отметил динамичный рост этого раздела выставки, где в этом году была представлена вся цепочка выращивания гидробионтов — от воспроизводства до сбыта и от кормов до технологического оборудования.

На площадке на радость публике присутствовала и живая рыба, наглядно демонстрировавшая результаты работы российских рыбоводов. «Приятно посмотреть», — отреагировал Дмитрий Патрушев на выставочные экземпляры радужной форели, деловито нарезавшие круги вдоль бассейна.

Аквакультурную тематику поддержал соучредитель компании «Остров» Владимир Жаднов. На стенде предприятия он рассказал о рывке, который за последние десять лет совершило форелеводство Северной Осетии. «В 2017 году выращивалось 80 тонн, а сегодня республика дает больше 10 тыс. тонн, — с гордостью заявил основатель компании. — Там создалась настоящая новая отрасль аквакультуры, и мы — активные участники этого процесса».

Сейчас «Остров» стремится диверсифицировать бизнес. «Мы достигли определенных результатов и сегодня уже делаем не только рыбу потрошеную, но и готовый продукт, который активно представлен в сетях», — отчитался Владимир Жаднов. Пример такой продукции — стейк из форели, который, по мнению Дмитрия Патрушева, выглядел «очень достойно».

Зампредседателя правительства уточнил, востребована ли у аквафермеров господдержка и по каким еще направлениям не помешала бы помощь государства. С точки зрения форелеводов, на нынешнем этапе критически важны вопросы ветеринарного обеспечения, включая разработку вакцин для лососевых рыб, и научная поддержка в плане селекционно-генетической работы.

На насыщении внутреннего рынка готовой к употреблению рыбной продукцией специализируется компания «Русское море». По словам гендиректора Станислава Остапченко, сейчас портфель одного из крупнейших игроков в секторе рыбопереработки насчитывает около 500 товарных позиций. «Стараемся закрывать все потребности по привычной рыбной полке — «рыбному гастроному», — рассказал он вице-премьеру. — То, что понятно покупателю и доступно в охлажденном виде. Практически все категории закрываем».

Несмотря на отсутствие собственной добычи, «Русское море» активно работает с дальневосточным сырьем — тихоокеанской сельдью и минтаем. На одной из производственных площадок, расположенной в подмосковном Ногинске, сейчас идет реконструкция для выпуска продукции из минтаевого сурими — крабового мяса, крабовых палочек.

Компания внимательно отслеживает тренды потребительского рынка. «Добавляем всевозможные новинки, смотрим за новыми тенденциями, стараемся тоже участвовать в развитии рынка, привлекать покупателя, для того чтобы молодежь в том числе шла за рыбной продукцией», — перечислил направления работы Станислав Остапченко. Среди новинок на выставке можно было увидеть севиче и сугудай, филе тунца — холодногокопчения и а-ля бастурма, рыбные палочки с повышенным содержанием белка.

Дмитрий Патрушев напомнил о поставленной задаче по увеличению потребления рыбной продукции в стране. «Есть поручение президента. Создана отдельная некоммерческая организация, которая этим занимается. С вашей продукцией, я думаю, это будет более просто решить, она очень неплохо выглядит», — не скупился на комплименты вице-премьер, отметив, что в целом маркетинговая составляющая — слабое место отрасли.

По словам Станислава Остапченко, у рыбопереработчиков есть опыт, экспертиза и желание двигаться в этом направлении. «Мы готовы участвовать и заниматься развитием, привлекая покупателя именно к рыбной полке. Причем абсолютно разными способами — и традиционными продуктами, и в том числе новыми направлениями», — заверил гендиректор «Русского моря».

Во время обхода официальные лица также навестили национальные стенды Ирана и Киргизии, где вице-премьер тепло приветствовал зарубежных участников мероприятия.

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Анна ЛИМ, Fishnews