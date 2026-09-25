ОДУ крабов поделили по видам квот
Росрыболовство уже распределило по видам квот объемы краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне и краба опилио и камчатского краба на Северном бассейне на 2027 г. Доли квот на добычу этих объектов предусматривалось выставить на аукцион.
Распределение по видам квот объемов краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне предусмотрено приказом Росрыболовства от 23 сентября
Напомним, что ОДУ на предстоящий год в морских водах был утвержден приказом Минсельхоза от 1 сентября 2026 г. № 571.
Правительство ранее предусмотрело возможность продажи с
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