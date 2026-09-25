Аквафермам Карелии помогают местным мальком

В Республике Карелия развивают собственное производство рыбопосадочного материала на базе реализованного инвестпроекта. В этом году на инкубационно-выростном хозяйстве в поселке Эссойла получили более 1 млн мальков.

Примерно 600 тыс. штук из них предназначены для выращивания товарной рыбы на предприятиях «Семчозеро» и «Койриноя». Еще около 500 тыс. мальков реализовали другим аквафермам Карелии, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Проект реализовали в 2025 г ., он связан с развитием «Семчозеро» и «Койриноя». В планах доукомплектация комплекса специализированным оборудованием — предусмотрена установка дополнительного генератора и приобретение сортировочной линии.

«Развитие рыбоводства — это не только увеличение объемов выращивания товарной рыбы. Важно создавать полноценную производственную цепочку, начиная с рыбопосадочного материала. Это также важная часть работы по импортозамещению», — отметила министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

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