Сенаторы ведут донастройку правовой базы для аквакультуры

В фокусе внимания профильного комитета СФ остаются законодательные инициативы, нацеленные на решение проблем форелеводов. Среди таких инициатив — уголовная ответственность за порчу садков, наследование рыбоводных участков и корректировка их границ.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ведет постоянный мониторинг ситуации в сфере аквакультуры. Законодателям важно понять, с какими трудностями сталкиваются предприятия и чем сенат может помочь в их решении, отметил на сессии Международного форелевого форума первый зампредседателя комитета Игорь Зубарев. Как сообщает корреспондент Fishnews, мероприятие проходило в рамках аквакультурного блока деловой программы Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

«За последние несколько лет мы ежегодно удваиваем количество принимаемых законопроектов, касающихся аквакультуры», — заявил сенатор от Карелии. В качестве примера он привел принятый в конце прошлого года закон о производственном контроле.

По словам Игоря Зубарева, на проработке в Верховном суде находится проект закона о добавлении в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение рыбоводной инфраструктуры.

«Вы знаете, с какими трудностями сталкиваются наши форелеводы. Кто-то режет садок, уходит 30 тонн форели, а в результате возникает уголовное дело об ущербе за порчу дели в 17 тыс. рублей. Конечно, мы с этим вопросом разбираемся», — прокомментировал необходимость изменений первый зампред профильного комитета.

Сенаторы продолжают работу над проблемой наследования рыбоводных участков индивидуальными предпринимателями и над поправками, которые дадут возможность корректировать границы рыбоводного участка после его выделения и закрепления за пользователем. Аналогичные изменения недавно были введены для рыболовных участков.

«Также нами был подготовлен и направлен в правительство проект закона об ограничении участия недобросовестных пользователей в аукционах на участки для аквакультуры. Могу сказать, что он прошел уже комиссию по законопроектной деятельности и будет принят в эту осеннюю сессию сто процентов», — пообещал Игорь Зубарев.

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