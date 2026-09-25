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Ход нерки. Архивное фото

Уловы нерки на Аляске оказались небольшими, но дорогими

Предварительные итоги лососевой путины в Бристольском заливе на Аляске демонстрируют низкие уловы нерки. Это заметно поддержало ее стоимость на американском рынке.

Данные привел департамент рыболовства и охоты Аляски: общий ход нерки в заливе составил 45,7 млн рыб. Это на 8% меньше среднего показателя за последние 20 лет (49,6 млн рыб), но на 4% превышает предсезонный прогноз (44,1 млн рыб). В то же время впервые с 2014 г. в Бристольский залив пришло менее 50 млн нерок, отмечают эксперты.

Вылов нерки, по информации департамента, составил около 30,1 млн рыб, что на 7% меньше предсезонного прогноза в 32,3 млн рыб и на 3% ниже среднего показателя за последние 20 лет (31,1 млн рыб). При среднем весе нерки в нынешнем сезоне 5 фунтов (около 2,27 кг) объем вылова можно ориентировочно оценить примерно в 68 тыс. тонн, пишут зарубежные СМИ.

Журналисты отмечают, что средний вес рыбы остался на уровне последних пяти лет.

Снижение уловов нерки не помешало росту стоимости улова всех добытых лососевых, сообщает корреспондент Fishnews. Департамент предварительно оценивает ее в 264 млн долларов, причем основная часть цены приходится именно на нерку. Это на 21% выше среднего показателя за 20 лет, составляющего 207,8 млн долларов.

Высокие цены поддерживаются ограниченным предложением нерки и устойчивым спросом на нее на рынке США. Дополнительное давление оказывают тарифы и рост расходов на топливо.

В результате такие крупные компании, как Trident Seafoods и Silver Bay Seafoods, в этом сезоне повысили закупочные цены для рыбаков. Представители Trident Seafoods охарактеризовали ситуацию с неркой как «исключительную».

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