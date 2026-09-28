Снегоболотоход, бульдозер и моторка: на Чукотке передали технику морским зверобоям

Территориально-соседские общины в Чукотском автономном округе получили оснащение для морского зверобойного промысла. Технику передали по линии госпрограммы поддержки морских охотников.

В навигацию нынешнего года спецтехнику получили территориально-соседские общины «Дауркин», «Лорино», а также община «Анкальыт» муниципального округа Эгвекинот. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

Общине «Дауркин» передали моторную лодку «Алеут 5.0», необходимую для охоты на морских млекопитающих.

В распоряжение общины «Лорино» поступил гусеничный бульдозер «Шантуй SD16». Он будет использоваться для хозяйственных работ, в том числе для подъема из воды добытого морского зверя.

Охотники общины «Анкальыт» получили колесный снегоболотоход «ТРЭКОЛ Вега», необходимый для доставки продукции морского зверобойного промысла в национальные села.

«Вся техника уже доставлена и используется морскими охотниками для обеспечения жителей прибрежных сел традиционной пищей. Оснащение проведено в рамках госпрограммы поддержки морского зверобойного промысла», — отметил глава региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Чукотке занимаются в том числе промыслом китов. Добыча осуществляется в режиме традиционного рыболовства коренных малочисленных народов.

По данным региональных властей, морским зверобойным промыслом занимаются восемь территориально-соседских общин в прибрежных селах.

Читайте также: По традиционному рыболовству и крабовым квотам вышел новый закон

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews