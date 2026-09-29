В «копилке» лососевых уловов — 98 тыс. тонн

Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне добрался до 98 тыс. тонн. Основной прирост добычи за последние дни обеспечивали Сахалинская область и Хабаровский край.

На 27 сентября, на Дальнем Востоке поймано 98,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Видовой состав вылова: горбуша — 41,6 тыс. тонн, кета — 34 тыс. тонн, нерка — около 18,8 тыс. тонн, кижуч — 3,6 тыс. тонн. Также добыто 157 тонн чавычи и 45 тонн симы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ВНИРО.

Прирост вылова за предыдущие трое суток обеспечили в основном Сахалинская область и Хабаровский край. В Хабаровском крае суммарно с начало путины добыто около 25,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Сахалинской области вылов дошел до 11,7 тыс. тонн.

Напомним, что в Камчатском крае на путине удалось добыть только порядка 55,9 тыс. тонн, В Магаданской области вылов составил около 3,9 тыс. тонн. В Приморском крае поймано порядка 1 тыс. тонн (включая 52 тонны кеты), на Чукотке — 322 тонны.

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