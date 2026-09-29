Кукумария и не только: участникам аукциона распределили квоты на 2026 год

Участники электронных торгов, организованных в августе, получили объем для освоения на текущий год. Это квоты кукумарии и камбал.

Росрыболовство распределило на 2026 г . квоты добычи участникам организованного в августе аукциона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квотный портфель по камбалам в Южно-Курильской зоне пополнил Южно-Курильский рыбокомбинат.

Компания «Октябрьский-1» и ТД «Камчатский меридиан» получили объемы кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне.

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