Кукумария и не только: участникам аукциона распределили квоты на 2026 год
Участники электронных торгов, организованных в августе, получили объем для освоения на текущий год. Это квоты кукумарии и камбал.
Росрыболовство распределило на
Как сообщает корреспондент Fishnews, квотный портфель по камбалам в Южно-Курильской зоне пополнил Южно-Курильский рыбокомбинат.
Компания «Октябрьский-1» и ТД «Камчатский меридиан» получили объемы кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне.
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