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Форум и выставку в Санкт-Петербурге посетили более 20,6 тыс. специалистов из 82 регионов и 84 зарубежных стран. Фото пресс-службы ESG

На форуме и выставке в Санкт-Петербурге побывало свыше 20 тыс. человек

Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили более 20,6 тыс. специалистов из 82 регионов и 84 зарубежных стран.

Устроители подвели итоги Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, проходивших в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября.

Ключевыми темами форума и выставки остаются увеличение потребления рыбной продукции на внутреннем рынке и укрепление позиций российской рыбы и морепродуктов на мировых рынках.

Впервые деловую программу дополнил Международный форелевый форум. В его стратегической сессии участвовали руководители профильных ведомств, представители науки, производственных и инфраструктурных компаний, специализирующихся на форелеводстве и лососеводстве, из России, Турции, КНР, Ирана и других стран, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора «Экспосолюшенс Групп».

На полях форума и выставки руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочие встречи с представителями делегаций КНР, Индонезии, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Мавритании, Турции, Кубы, Венесуэлы, Вьетнама, Республики Кот-д’Ивуар, Ирана, а также Киргизии, с представителями которой диалог состоялся во время официального обхода выставочной экспозиции.

На мероприятиях были охвачены звенья от промысла до прилавка, судостроение и судоремонт, аквакультура. Этим направлениям были также посвящены специализированные экспозиции Ship Tech Global и Aqua Farm Global.

Продукцию, услуги, технологии и решения посетителям предлагали как крупнейшие компании отрасли из России и из-за рубежа, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Всего в качестве экспонентов участвовали 339 компаний и организаций из 38 регионов и 11 стран.

Количество зарубежных экспонентов превысило 70 предприятий. Как и Иран, впервые объединенную национальную экспозицию своей страны в этом году на выставке представила Киргизия. Со своими экспозициями также участвовали предприятия из Индии, Кореи, Китая, Пакистана, Таиланда, Турции, Беларуси и других стран.

После форума и выставки в Северной столице был организован фестиваль рыбной продукции «Русская рыба». Он был нацелен на знакомство широкой аудитории с разнообразием рыбопродукции на российском рынке и развитие культуры ее потребления на предприятиях общественного питания.

Организатор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России.

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