Хабаровский край установил принципы добычи тайменя

Принципы организации добычи тайменя на 2026 г. определили в Хабаровском крае. Возможность ловить эту рыбу получили представители коренных малочисленных народов и рыбаки-любители.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае рассмотрела вопросы вылова тайменя в рамках традиционного рыболовства коренных малочисленных народов и организации любительской рыбалки — в бассейне Амура и бассейнах рек Тугуро-Чумиканского района.

Для добычи тайменя — и в режиме традиционного рыболовства, и в режиме любительской рыбалки на участках лицензионного лова — отведен период с 15 октября до конца года.

Для любительского лова тайменя в бассейне Амура отведено 3 тонны, в бассейнах рек Тугуро-Чумиканского района — 3,68 тонны. Для традиционного лова в бассейне Амура и бассейнах рек Тугуро-Чумиканского района квота составляет по 5 тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия установила объемы гражданам — представителям КМНС, а также организаторам лицензионного лова.

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