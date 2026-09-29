«Население» Ириклинского водохранилища изменили погода и моллюски-вселенцы

Саратовский филиал ВНИРО проводит комплексные исследования на Ириклинском водохранилище в Оренбургской области. Сотрудники института изучают влияние факторов среды на сообщества гидробионтов.

Водохранилище расположено на реке Урал. В последние годы оно испытывает на себе влияние аномальных климатических условий: от экстремальных засух до рекордных паводков.

Полученные данные свидетельствуют, что значительные изменения структуры сообществ и трофического статуса водоема зависят не только от интенсивности воздействия точечных источников внешней нагрузки. Не меньшую роль играет межгодовая динамика погодных и гидрологических условий, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Так, даже при аномальном увеличении водообмена и интенсивном поступлении питательных веществ с водосбора могут наблюдаться эффекты деэвтрофирования, отметили во ВНИРО.

Кроме того, к трансформации структуры водных сообществ приводит жизнедеятельность видов-средообразователей. К их числу относятся моллюски рода Dreissena, обнаруженные в водохранилище в 2019 г .

Благодаря появлению этих моллюсков в 10 раз увеличилась биомасса донной фауны, произошла перестройка структуры зообентоса и формирование монодоминантного сообщества, сообщили ученые.

Специалисты подчеркнули: комплексное изучение сообществ гидробионтов Ириклинского водохранилища актуально для оценки средообразующей роли видов-вселенцев — Dreissena polymorpha (речной дрейссены) и Dreissena bugensis Andrusov (бугской дрейссены) — в трансформации кормовой базы рыбного «населения» и трофического статуса экосистемы.

Часть результатов исследований гидробиологического режима Ириклинского водохранилища планируется представить в профильных научных журналах, а также в сборниках материалов и тезисов конференций осенью.

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