«Морские» субботники: воды Приморья спасают от мусора

В этом году в рамках проекта «Вода России» на побережьях Приморского края собрали 495 тыс. кубометров мусора. Цифру озвучили на тематическом круглом столе в региональном правительстве.

Встреча была посвящена вопросам защиты и сохранения водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Подробнее о реализации программы в Приморье рассказала и.о. замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края Ольга Валяева.

Министерство координирует работу по очистке береговой линии от мусора. Ведомство организует экологические акции и поддерживает инициативы извне, бесплатно предоставляя мешки, перчатки и другой инвентарь.

В 2026 г . министерство уже провело 154 «морских» субботника, очистив около 166,5 км береговой линии. Всего на этот год запланировано 206 акций.

В проекте уже приняло участие 5966 человек. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2 тысячи, обратила внимание Ольга Валяева. К мероприятиям присоединяются волонтеры, различные организации, представители органов власти.

Отдельно представитель министерства выделила вклад Партизанского муниципального округа: там провели наибольшее число экологических мероприятий, в которых приняло участие 568 человек.

Федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экология» нацелен на защиту и сохранение водных ресурсов страны. В рамках программы в регионах строят и реконструируют очистные сооружения, расчищают русла рек, убирают мусор с береговой линии водоемов.

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