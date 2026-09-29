«Морские» субботники: воды Приморья спасают от мусора
В этом году в рамках проекта «Вода России» на побережьях Приморского края собрали 495 тыс. кубометров мусора. Цифру озвучили на тематическом круглом столе в региональном правительстве.
Встреча была посвящена вопросам защиты и сохранения водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Подробнее о реализации программы в Приморье рассказала и.о. замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов края Ольга Валяева.
Министерство координирует работу по очистке береговой линии от мусора. Ведомство организует экологические акции и поддерживает инициативы извне, бесплатно предоставляя мешки, перчатки и другой инвентарь.
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В проекте уже приняло участие 5966 человек. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2 тысячи, обратила внимание Ольга Валяева. К мероприятиям присоединяются волонтеры, различные организации, представители органов власти.
Отдельно представитель министерства выделила вклад Партизанского муниципального округа: там провели наибольшее число экологических мероприятий, в которых приняло участие 568 человек.
Федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экология» нацелен на защиту и сохранение водных ресурсов страны. В рамках программы в регионах строят и реконструируют очистные сооружения, расчищают русла рек, убирают мусор с береговой линии водоемов.
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